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​СБУ повідомила про підозру прикордоннику-дезертиру, який перейшов на бік ворога

Зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ на південному фронті.

​СБУ повідомила про підозру прикордоннику-дезертиру, який перейшов на бік ворога
Фото: СБУ

Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на посадовця Держприкордонслужби, який на початку повномасштабного вторгнення Росії залишив підрозділ і приєднався до окупантів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник потрапив у полон українських захисників під час боїв у районі селища Нескучне на Донеччині у червні цього року.

За даними слідства, він обіймав посаду начальника ракетно-артилерійського відділення прикордонної комендатури швидкого реагування "Новотроїцьке" у Донецькій області. Але на початку березня 2022 року він самовільно залишив місце служби і втік до тимчасово захопленого селища Нікольське Маріупольського району, де проживають його родичі. Там він пройшов "співбесіду" з представниками російських спецслужб та військовими і погодився вступити до лав окупаційного "МВС ДНР".

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Зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на південному фронті. Задокументовано, що він займав вогневі позиці поблизу ворожих укріпрайонів та блокпостів, які мали стримувати просування українських військ на Маріупольському напрямку.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше підозру отримав проросійський блогер, який вербував агентів для окупантів у Запорізькій області.

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