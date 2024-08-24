Президент: Курська операція зірвала оточення росіянами Сумської області та бажання окупувати Суми

Однак цей наступ не є розмінною картою для переговорів.

Уже є декілька результатів операції в Курській області: як ті, про які можна говорити відкрито, так і закриті. Один з результатів – поповнення обмінного фонду, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу в Києві.

Другий результат – зупинка російської операції на півночі. Наступ на Курську область був кроком на випередження.

"Превентивий удар. Наша операція виконала ці завдання. Ми запобігли оточенню Сумської області і бажанню окупувати столицю регіону – місто Суми", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Курська операція – не розмінна карта до діалогу з Росією. Переговори можливі лише в межах української формули миру.

Зеленський додав, що є й інші цілі операції. Але одна з них – показати реальність, хто такий Путін, зокрема державам, які ще цього не зрозуміли, та показати росіянам.

"Він досі думає, як утримати захоплені території і не думає, як захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво. Їхні люди в шоці, що вірили в цього демона", – сказав президент.

Курська операція

Курська операція почалася 6 серпня. Київ офіційно підтвердив її 12 серпня. Сили оборони взяли під контроль десятки населених пунктів та облаштували там військову комендатуру – для підтримки правопорядку та забезпечення потреб цивільних.

Представник ГУР Вадим Скібіцький говорив, що курська операція змінила плани Росії.