У Покровській громаді на Донеччині росіяни вбили ще одну людину

Також стало відомо про ще одного пораненого у Костянтинівці.

У Покровській громаді Донецької області росіяни вбили ще одну людину.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Ще одну людину на Донеччині вбили сьогодні росіяни ‒ у Котлиному Покровської громади”, ‒ зазначив він.

Крім того, одного мешканця селища поранено.

Також стало відомо про ще одного пораненого у Костянтинівці. Таким чином загальна кількість жертв там сягнула 5 загиблих і 6 поранених.