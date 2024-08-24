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У Покровській громаді на Донеччині росіяни вбили ще одну людину

Також стало відомо про ще одного пораненого у Костянтинівці. 

У Покровській громаді на Донеччині росіяни вбили ще одну людину
Фото: t.me/VadymFilashkin

У Покровській громаді Донецької області росіяни вбили ще одну людину.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Ще одну людину на Донеччині вбили сьогодні росіяни ‒ у Котлиному Покровської громади”, ‒ зазначив він.

Крім того, одного мешканця селища поранено.

Також стало відомо про ще одного пораненого у Костянтинівці. Таким чином загальна кількість жертв там сягнула 5 загиблих і 6 поранених.

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