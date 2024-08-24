У Покровській громаді на Донеччині росіяни вбили ще одну людину

У Покровській громаді Донецької області росіяни вбили ще одну людину.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
“Ще одну людину на Донеччині вбили сьогодні росіяни ‒ у Котлиному Покровської громади”, ‒ зазначив він.
Крім того, одного мешканця селища поранено.
Також стало відомо про ще одного пораненого у Костянтинівці. Таким чином загальна кількість жертв там сягнула 5 загиблих і 6 поранених.
- 24 серпня вранці російські окупанти атакували лівобережну частину міста Костянтинівки Донецької області. В обласній військовій адміністрації повідомили про 5 загиблих та 6 поранених.