Зеленський обговорив зі Шольцом продовження оборонної підтримки України

Також йшлося про співпрацю й подальші контакти в межах “Рамштайну”.

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі німецьким канцлером Олафом Шольцом продовження оборонної підтримки України.

Про це йшлося під час телефонної розмови політиків, йдеться на сайті президента.

“Подякував Німеччині за два з половиною роки лідерства. Для нас дуже важливо мати надійних друзів, які будуть з нами до досягнення справедливого й тривалого миру”, ‒ зазначив президент.

Зеленський розповів Шольцу про ситуацію на лінії фронту та поточні потреби Сил оборони України, зокрема в бронетехніці й засобах ППО.

“Принагідно обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів РФ, а також співпрацю й подальші контакти в межах “Рамштайну””, ‒ додав український лідер.

Зеленський також висловив співчуття через трагедію в німецькому Золінгені під час фестивалю 23 серпня.