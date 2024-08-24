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Зеленський обговорив зі Шольцом продовження оборонної підтримки України

Також йшлося про співпрацю й подальші контакти в межах “Рамштайну”.

Зеленський обговорив зі Шольцом продовження оборонної підтримки України
Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі німецьким канцлером Олафом Шольцом продовження оборонної підтримки України.

Про це йшлося під час телефонної розмови політиків, йдеться на сайті президента.

“Подякував Німеччині за два з половиною роки лідерства. Для нас дуже важливо мати надійних друзів, які будуть з нами до досягнення справедливого й тривалого миру”, ‒ зазначив президент.

Зеленський розповів Шольцу про ситуацію на лінії фронту та поточні потреби Сил оборони України, зокрема в бронетехніці й засобах ППО.

“Принагідно обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів РФ, а також співпрацю й подальші контакти в межах “Рамштайну””, ‒ додав український лідер.

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Зеленський також висловив співчуття через трагедію в німецькому Золінгені під час фестивалю 23 серпня.

  • Глава євродипломатії Жозеп Боррель стурбований планами Німеччини зменшити фінансування допомоги України у наступні роки.
  • Якщо у 2024 році обсяг допомоги Києву у Німеччині становив 8 мільярдів євро, то на 2025 рік заклали тільки близько 4 млрд євро.
  • Берлін ‒ другий після Вашингтона донор нашої держави за обсягом допомоги.
  • Днями з'явилася інформація у ЗМІ про те, що Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом, адже, згідно з поточним бюджетним плануванням федерального уряду, грошей на це немає.
  • В українському МЗС це твердження назвали маніпулятивним, бо реальний рівень підтримки нашої країни на наступний рік буде відомий лише після затвердження бюджету, яке очікується в листопаді.
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