Дефіцит бюджету Росії різко зріс через падіння нафтових доходів і витрати на війну

За підсумками чотирьох місяців 2025 року доходи від енергоносіїв скоротилися на 10%.

У квітні дефіцит федерального бюджету Росії сягнув 1,05 трлн рублів (13 мільярдів доларів США) після профіциту у березні, передає Bloomberg.

Загальний дефіцит за перші чотири місяці 2025 року становить 3,2 трлн рублів — майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У квітні доходи від продажу нафти й газу впали на 12% у річному вимірі, демонструючи третє місячне зниження поспіль. У Мінфіні Росії визнали «суттєві ризики» для надходжень із цієї категорії та переглянули прогноз, передбачивши потроєння річного дефіциту порівняно з початковим планом.

За підсумками чотирьох місяців 2025 року доходи від енергоносіїв скоротилися на 10% — до 3,7 трлн рублів. Водночас видатки бюджету зросли на 21% — до 15,5 трлн рублів.

Мінфін Росії повідомив, що надходження з інших джерел зросли на 23% у квітні та «суттєво» перевищать річні цілі, але цього недостатньо для компенсації втрат від експорту енергоносіїв.

На тлі зниження цін на нафту Brent до мінімумів із 2021 року Кремль обговорює можливу зміну так званого бюджетного правила. Через падіння цін на Urals нижче 60 доларів уряд був змушений у березні залучити кошти з Фонду національного добробуту.

Спочатку передбачалося, що у 2025 році в цей фонд надійде 1,8 трлн рублів із нафтових доходів. Тепер російська влада очікує дефіцит у розмірі 447 млрд рублів, що підвищує ймовірність подальшого скорочення резервів.