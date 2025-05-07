СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
ГоловнаСвіт

Дефіцит бюджету Росії різко зріс через падіння нафтових доходів і витрати на війну

За підсумками чотирьох місяців 2025 року доходи від енергоносіїв скоротилися на 10%.

Дефіцит бюджету Росії різко зріс через падіння нафтових доходів і витрати на війну
нафта РФ
Фото: EPA/UPG

У квітні дефіцит федерального бюджету Росії сягнув 1,05 трлн рублів (13 мільярдів доларів США) після профіциту у березні, передає Bloomberg.

Загальний дефіцит за перші чотири місяці 2025 року становить 3,2 трлн рублів — майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Support LB.ua

У квітні доходи від продажу нафти й газу впали на 12% у річному вимірі, демонструючи третє місячне зниження поспіль. У Мінфіні Росії визнали «суттєві ризики» для надходжень із цієї категорії та переглянули прогноз, передбачивши потроєння річного дефіциту порівняно з початковим планом.

За підсумками чотирьох місяців 2025 року доходи від енергоносіїв скоротилися на 10% — до 3,7 трлн рублів. Водночас видатки бюджету зросли на 21% — до 15,5 трлн рублів.

Мінфін Росії повідомив, що надходження з інших джерел зросли на 23% у квітні та «суттєво» перевищать річні цілі, але цього недостатньо для компенсації втрат від експорту енергоносіїв.

На тлі зниження цін на нафту Brent до мінімумів із 2021 року Кремль обговорює можливу зміну так званого бюджетного правила. Через падіння цін на Urals нижче 60 доларів уряд був змушений у березні залучити кошти з Фонду національного добробуту.

Спочатку передбачалося, що у 2025 році в цей фонд надійде 1,8 трлн рублів із нафтових доходів. Тепер російська влада очікує дефіцит у розмірі 447 млрд рублів, що підвищує ймовірність подальшого скорочення резервів.

  • Днями Служба зовнішньої розвідки України заявила про наростання економічної кризи в Росії на тлі суттєвого дефіциту бюджету та падіння нафтових доходів.
  • За інформацією СЗР, невдовзі у Держдумі РФ розглядатимуть урядовий законопроєкт про перегляд федерального бюджету. Причиною є критичний дисбаланс між доходами та витратами, спричинений насамперед фінансуванням війни проти України.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies