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У Донецькій області внаслідок обстрілу убито розробника дронів Максима Старостіна

19-річний студент КПІ був волонтером і неодноразово сам возив дрони до захисників. 

Унаслідок ворожого обстрілу в Донецькій області загинув волонтер Максим Старостін. Про це повідомила Білогірська селищна рада. 

Максим був учасником Добровольчого Українського Корпусу та студентом КПІ. Він займався розробкою дронів і неодноразово самостійно возив їх до захисників та брав участь у тестуванні. 

Максим Старостін
Фото: Новинарня, Білогірська селищна рада
Максим Старостін

"Разом з командою однодумців він потрапив під обстріл ворога, внаслідок чого його життя обірвалося. Максим загинув у віці дев'ятнадцяти років, так і не встигши втілити все задумане", – повідомили в селищній раді.
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