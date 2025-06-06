У Донецькій області внаслідок обстрілу убито розробника дронів Максима Старостіна

19-річний студент КПІ був волонтером і неодноразово сам возив дрони до захисників.

Унаслідок ворожого обстрілу в Донецькій області загинув волонтер Максим Старостін. Про це повідомила Білогірська селищна рада.

Максим був учасником Добровольчого Українського Корпусу та студентом КПІ. Він займався розробкою дронів і неодноразово самостійно возив їх до захисників та брав участь у тестуванні.

Фото: Новинарня, Білогірська селищна рада Максим Старостін

"Разом з командою однодумців він потрапив під обстріл ворога, внаслідок чого його життя обірвалося. Максим загинув у віці дев'ятнадцяти років, так і не встигши втілити все задумане", – повідомили в селищній раді.