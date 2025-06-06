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Уряд запровадив одноразову допомогу дітям, які повертаються з окупованих територій

Уряд розраховує, що кошти в сумі 50 тисяч гривень дозволять батькам або іншому законному представнику створити належні умови для реінтеграції і адаптації дитини в Україні.

Уряд запровадив одноразову допомогу дітям, які повертаються з окупованих територій
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

Цього тижня за поданням Мінсоцполітики уряд запровадив одноразову допомогу дитині, яка повернулася на підконтрольну територію після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій, повідомляє урядовий портал.  

“Кошти в сумі 50 тисяч гривень (“підйомна” допомога) дозволять батькам або іншому законному представнику створити належні умови для реінтеграції і адаптації дитини в Україні”, – йдеться у повідомленні уряду. 

Зазначається, що для отримання допомоги законний представник дитини має звернутися до Державної служби України у справах дітей. Ця допомога не буде враховуватись під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій.

Мінсоцполітики нагадує, що для повернення дитини складається індивідуальний план. Він охоплює не лише її шлях додому — але і комплекс послуг, які необхідні для її успішної реінтеграції в Україні. Підтримка після повернення — індивідуальна для кожної дитини. План заходів включає три пакети допомоги: короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий. Залежно від потреб дитина отримує соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні, юридичні послуги, за відсутності сім’ї — влаштовується в сімейну форму виховання. Необхідну підтримку отримує і родина дитини.
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