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Бійці ССО знищили ворожу групу на кордоні України та РФ на Курському напрямку

Українські спецпризначенці ліквідували чотирьох окупантів, ще одного — взяли у полон.

Бійці ССО знищили ворожу групу на кордоні України та РФ на Курському напрямку
Фото: скріншот відео

Оператори 6-го полку “Рейнджер” Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили групу противника та взяли у полон одного військовослужбовця ЗС РФ на Курському напрямку біля державного кордону України.

Про це розповіли у Силах спецоперацій ЗСУ.

"Шестеро рейнджерів здійснили наліт на групу противника, яка намагалася штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області. Воїни ССО запропонували ворожим військам здатися, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду", — кажуть в ССО. 

Після відмови окупантів здатися в полон, рейнджери розпочали спеціальні дії і завдяки злагодженій бойовій роботі швидко виконали завдання, знищивши чотирьох ворогів, та ще одного змусили здатися в полон. 
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