У Генштабі спростували інформацію про перетин росіянами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

Ситуація біля адмінкордону Донецької і Дніпропетровської областей суттєвих змін не зазнала. Там тривають бої.
Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
"Станом на сьогодні продовжуються важкі бої, обстановка динамічна та може змінюватися. Але, як уже повідомляли сьогодні в ОСУВ "Хортиця", немає даних про те, що російські окупанти перетнули адмінмежу між областями та закріпилися", — зазначив Лиховій у п'ятницю.
Раніше видання The New York Times з посиланням на українських офіцерів повідомило про ймовірний прорив ворога в Дніпропетровській області та ймовірне подальше просування вглиб області.
За даними газети, окупанти активно перекидають резерви та техніку, що може свідчити про нову фазу наступу.
- В ОСУВ "Хортиця" спростували заяви ворога щодо окупації російською армією населеного пункту Дворічна на Харківщині. Там тривають активні бої.