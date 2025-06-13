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У Генштабі спростували інформацію про перетин росіянами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

Напередодні  видання The New York Times повідомило про прорив ворога в Дніпропетровській області.

У Генштабі спростували інформацію про перетин росіянами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями
Дмитро Лиховій, речник Генштабу
Фото: скріншот

Ситуація біля адмінкордону Донецької і Дніпропетровської областей суттєвих змін не зазнала. Там тривають бої.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні продовжуються важкі бої, обстановка динамічна та може змінюватися. Але, як уже повідомляли сьогодні в ОСУВ "Хортиця", немає даних про те, що російські окупанти перетнули адмінмежу між областями та закріпилися", — зазначив Лиховій у п'ятницю.

Раніше видання The New York Times з посиланням на українських офіцерів повідомило про ймовірний прорив ворога в Дніпропетровській області та ймовірне подальше просування вглиб області. 

За даними газети, окупанти активно перекидають резерви та техніку, що може свідчити про нову фазу наступу. 

  • В ОСУВ "Хортиця" спростували заяви ворога щодо окупації російською армією населеного пункту Дворічна на Харківщині. Там тривають активні бої.
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