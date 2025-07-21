Уночі сили ППО збили 224 засоби повітряного нападу

Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях.

У ніч на 21 липня сили протиповітряної оборони збили 224 засоби повітряного нападу, якими Росія атакувала Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 21 липня ворог атакував 450-ма засобами повітряного нападу:

426 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, РФ;

5 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 “Кинджал” (із повітряного простору Тамбовської обл. РФ);

4 крилатими ракетами “Калібр” (із акваторії Чорного моря);

1 крилатою ракетою Іскандер-К (район пусків - Міллєрово, РФ);

14 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 224 засоби повітряного нападу противника:

200 ударних БпЛА типу Shahed;

переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта – подавлена РЕБ/локаційно втрачені (інформація щодо влучань не надходила).

Крім того, 203 дрони-імітатори не досягли цілей – локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ).

Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях.

"Ворожа атака триває! Нова група росіських БпЛА зайшла із півночі. Дотримуйтесь заходів безпеки!", - наголосили в Повітряних силах.