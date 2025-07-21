У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: внаслідок атаки по Україні поранені 15, убиті 2 людей

Постраждали різні регіони. 

Зеленський: внаслідок атаки по Україні поранені 15, убиті 2 людей

Унаслідок атаки Росії в ніч на 21 липня убиті двоє людей, поранені ще 15. Найменшому потерпілому – 12 років, повідомив президент Володимир Зеленський.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Ворог використав для удару понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, зокрема і балістичних. Для відбиття атаки працювали мобільні вогневі групи, армійська авіація, РЕБ, воїни Повітряних сил, дрони-перехоплювачі.

"Багато збиттів, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак", – прокоментував президент.

Зараз триває ліквідація наслідків удару. Є пошкодження в Києві та Київській області, в Харківській, Івано-Франківській. Збиття – в Сумській, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській та Херсонській областях. 

Серед зруйнованих і пошкоджених об'єктів – дитсадок. 

Атака 21 липня

Ворог почав бити по Україні ще до опівночі. Спершу запустив дрони і крилаті ракети, тоді – ще й балістику. Атака тривала до ранку. В Києві відбій оголосили близько 7, а західних областях – ще пізніше.

Наймасштабнішого удару зазнала Івано-Франківська громада. В області – не менше 4 поранених, зокрема дитина.

12 ударів росіяни завдали по Харкову.

В Києві – знову важкі пошкодження. Убито людину, є потерпілі.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies