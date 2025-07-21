Зеленський: внаслідок атаки по Україні поранені 15, убиті 2 людей

Унаслідок атаки Росії в ніч на 21 липня убиті двоє людей, поранені ще 15. Найменшому потерпілому – 12 років, повідомив президент Володимир Зеленський.

Ворог використав для удару понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, зокрема і балістичних. Для відбиття атаки працювали мобільні вогневі групи, армійська авіація, РЕБ, воїни Повітряних сил, дрони-перехоплювачі.

"Багато збиттів, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак", – прокоментував президент.

Зараз триває ліквідація наслідків удару. Є пошкодження в Києві та Київській області, в Харківській, Івано-Франківській. Збиття – в Сумській, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській та Херсонській областях.

Серед зруйнованих і пошкоджених об'єктів – дитсадок.

Атака 21 липня

Ворог почав бити по Україні ще до опівночі. Спершу запустив дрони і крилаті ракети, тоді – ще й балістику. Атака тривала до ранку. В Києві відбій оголосили близько 7, а західних областях – ще пізніше.

Наймасштабнішого удару зазнала Івано-Франківська громада. В області – не менше 4 поранених, зокрема дитина.

12 ударів росіяни завдали по Харкову.

В Києві – знову важкі пошкодження. Убито людину, є потерпілі.