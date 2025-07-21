Станція метро "Лукʼянівська" в Києві тимчасово не працюватиме на вхід та вихід через ворожі атаки.

Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

"Станція метро "Лукʼянівська" зачинена для пасажирів, але працює як укриття. Станція тимчасово не працюватиме на вхід та вихід", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції. Разом з тим, пожежі на станції немає, підземні приміщення не ушкоджені.

Про відновлення роботи повідомлять додатково.

Фото: Укрінформ Метро Лук'янівка, наслідки обстрілу

Фото: Укрінформ Метро "Лук'янівська", наслідки обстрілу

Також станом на 6:45 поїзди на "червоній" гілці метро курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". Пересадочні вузли "Театральна" – "Золоті ворота" та "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" працюють в звичайному режимі.

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки Росії на Київ є пошкодження в декількох районах. Відомо про двох поранених і одного загиблого.