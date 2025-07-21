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Станція київського метро "Лукʼянівська" тимчасово не працюватиме через обстріл

Унаслідок російського обстрілу пошкоджено наземну частину станції. 

Станція київського метро "Лукʼянівська" тимчасово не працюватиме через обстріл
Метро "Лук'янівка"
Фото: Укрінформ

Станція метро "Лукʼянівська" в Києві тимчасово не працюватиме на вхід та вихід через ворожі атаки.

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Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

"Станція метро "Лукʼянівська" зачинена для пасажирів, але працює як укриття. Станція тимчасово не працюватиме на вхід та вихід", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції. Разом з тим, пожежі на станції немає, підземні приміщення не ушкоджені.

Про відновлення роботи повідомлять додатково.

Метро Лук'янівка, наслідки обстрілу
Фото: Укрінформ
Метро Лук'янівка, наслідки обстрілу

Метро &quot;Лук'янівська&quot;, наслідки обстрілу
Фото: Укрінформ
Метро "Лук'янівська", наслідки обстрілу

Також станом на 6:45 поїзди на "червоній" гілці метро курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". Пересадочні вузли "Театральна" – "Золоті ворота" та "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" працюють в звичайному режимі.

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки Росії на Київ є пошкодження в декількох районах. Відомо про двох поранених і одного загиблого. 
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