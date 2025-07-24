НАБУ і САП відреагували на законопроєкт Зеленського

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили заяву щодо законопроєкту Володимира Зеленського.

Як ідеться в повідомленнях антикорупційних органів, «законопроект 13533, поданий Президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП».

«НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу Президента за основу і в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП», - наголосили антикорупційні органи.