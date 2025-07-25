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Росіяни вдарили БпЛА по центру Харкова

Внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок. 

Ввечері 25 липня російська окупаційна армія атакувала Харків.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Окупанти вдарили БпЛА “Черніка” по центральній частині Харкова у Київському районі.

“За уточненою інформацією, приліт у дорогу, поряд - житлові будинки та медичний заклад”, - написав Терехов. 

Мер Харкова уточнив, що внаслідок удару загарбників пошкоджено багатоквартирний будинок. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

  • Сьогодні, 25 липня, російські війська атакували керованою авіабомбою Індустріальний район Харкова. Попередньо, російська бомба влучила у дах медичного закладу. Станом на 16:38 відомо про 17 постраждалих.
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