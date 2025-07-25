Росіяни вдарили БпЛА по центру Харкова

“За уточненою інформацією, приліт у дорогу, поряд - житлові будинки та медичний заклад”, - написав Терехов.

Окупанти вдарили БпЛА “Черніка” по центральній частині Харкова у Київському районі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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