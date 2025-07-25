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На Херсонщині поліцейські евакуювали трьох літніх людей та тіло загиблого

59-річний чоловік отримав смертельне поранення в голову під час російського артилерійського обстрілу.

Поліцейські евакуювали трьох літніх людей та тіло загиблого з Берислава Херсонської області.

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Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці евакуювали трьох літніх місцевих жителів, які більше не могли залишатися у власних оселях. Серед евакуйованих – подружжя похилого віку, яке прожило у своєму домі все життя. 

Також поліцейські вивезли тіло 59-річного чоловіка, який отримав смертельне поранення в голову під час російського артилерійського обстрілу.

Евакуйованих відвезли до стабілізаційного пункту. Там їм надали допомогу та передали під опіку родичів. Тіло загиблого передали відповідним службам.
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