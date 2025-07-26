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Упродовж доби російські окупанти вбили та поранили 14 цивільних на Херсонщині

Росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру.

Упродовж доби російські окупанти вбили та поранили 14 цивільних на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Російські військові упродовж минулої доби били по критичній і соціальній інфраструктурі Херсонської області. Через російський терор загинули троє цивільних, 11 людей поранені.

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Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Садове, Зеленівка, Чорнобаївка, Наддніпрянське, Білозерка, Дніпровське, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Дослідне, Олександрівка, Томина Балка, Понятівка, Берислав, Новокаїри, Осокорівка, Козацьке, Червоний Яр, Заможне, Новорайськ, Шевченківка, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Львове, Миколаївка, Монастирське, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Суханове, Тягинка, Українка, Хрещенівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Унаслідок російського терору 3 людини загинули, ще 11 – дістали поранення.
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