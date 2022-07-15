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Росіяни обстрілюють Нікополь з території ЗАЕС, - Котін

Крім ракетних комплексів, на ЗАЕС находиться і інше озброєння окупантів.

Росіяни обстрілюють Нікополь з території ЗАЕС, - Котін
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

На території тимчасово захопленої росіянами Запорізької АЕС російські військові встановили ракетні комплекси. З них вони обстрілюють Нікополь у Запорізькій області

Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін

“На ЗАЕС ситуація дуже напружена і з кожним днем стає все більше напружена. Туди завозиться нова техніка окупантів, в тому числі ракетні комплекси, з яких є обстріли іншого боку Дніпра - це територія Нікополя. Три дні тому була пошкоджена лінія зв’язку між Запорізькою ТЕС і Нікополем, але вона поновлена”, - сказав Котін.

Він зазначив, що на ЗАЕС перебувають біля 500 солдат РФ, також там є важка техніка та вибухівка.

Президент “Енергоатому” заявив, що досі чекає реакції від МАГАТЕ. Наше МЗС направляє ноти, але заяв про звільнення території ЗАЕС МАГАТЕ не робить.

Втім, ядерно-радіаційна безпека контролюється “Енергоатомом”, і станція працює на енергосистему України.

Російські загарбники вчинили ще одну провокацію на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції. Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником Росатому й у супроводі озброєних солдатів до блокового щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв'ю.

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