Знищену українцями військову техніку росіян покажуть у Празі

На експозиції будуть представлені Т-90, артилерійські установки.

У понеділок, 11 липня, у Празі відкриється виставка військової техніки російських окупантів, знешкодженої в боях в Україні.

Про це повідомило посольство України в Чехії.

На експозиції будуть представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Відвідувачі також зможуть на власні очі побачити декілька з 3000 тисяч ракет, випущених російськими загарбниками по українських містах. Виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в районі Прага 7, вхід вільний.

Організатором виставки виступило міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України і Чехії. Співорганізаторами проєкту стали Міська частина Прага 7, Міська частина Прага 1, посольство України в Празі та проєкт "Пам’ять народу". Захід відбудеться під патронатом мера Праги Зденєка Гржіба й Офісу президента України.

Раніше аналогічна виставка знищеної українськими військами військової техніки росіян пройшла у Варшаві.