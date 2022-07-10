Окупанти на весь Сєвєродонецьк передали з Луганська одну цистерну з водою, - Гайдай

Люди шукають можливості виїхати на підконтрольні території.

На Луганщині російські загарбники вщент зруйнували критичну інфраструктуру, але впевнено брешуть, що з проблемами швидко впораються.

Про це в Телеграмі пише начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

На його переконання, аби відновити інфраструктуру, потрібні мільярди гривень, спеціалісти та місяці часу.

«Електроенергія за 2-3 місяці, газ за тиждень та інша брехня від вигаданої лнр… Про воду, здається, не збрехали – аж ціла одна цистерна з водою на увесь Сєвєродонецьк, з барського плеча з окупованого Луганська передадуть. Напевно, орки дуже сподіваються на дощі», - наголосив очільник області.

За його словами, міста та селища розграбовані. Люди шукають можливості повернутися на підконтрольні території, додав він.

Нагадаємо, що після бунтів мешканців Маріуполя щодо відсутності будь-якої води в місті, окупанти включили водопостачання, проте в кранах вода все одно не з'явилася.

8 липня окупанти повністю зупинили водопостачання в Маріуполі через те, що електромережі не витримали спеки.