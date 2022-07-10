Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
У Новій Каховці вбили поліцейського-колаборанта, - Сергій Хлань
У Новій Каховці вбили поліцейського-колаборанта, - Сергій Хлань
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Два постріли в Нара – пам’яті Сіндзо Абе
​Два постріли в Нара – пам’яті Сіндзо Абе
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти на весь Сєвєродонецьк передали з Луганська одну цистерну з водою, - Гайдай

Люди шукають можливості виїхати на підконтрольні території.

Окупанти на весь Сєвєродонецьк передали з Луганська одну цистерну з водою, - Гайдай
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

На Луганщині російські загарбники вщент зруйнували критичну інфраструктуру, але впевнено брешуть, що з проблемами швидко впораються.

Про це в Телеграмі пише начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

На його переконання, аби відновити інфраструктуру, потрібні мільярди гривень, спеціалісти та місяці часу.

«Електроенергія за 2-3 місяці, газ за тиждень та інша брехня від вигаданої лнр… Про воду, здається, не збрехали – аж ціла одна цистерна з водою на увесь Сєвєродонецьк, з барського плеча з окупованого Луганська передадуть. Напевно, орки дуже сподіваються на дощі», - наголосив очільник області.

За його словами, міста та селища розграбовані. Люди шукають можливості повернутися на підконтрольні території, додав він.

Нагадаємо, що після бунтів мешканців Маріуполя щодо відсутності будь-якої води в місті, окупанти включили водопостачання, проте в кранах вода все одно не з'явилася.

8 липня окупанти повністю зупинили водопостачання в Маріуполі через те, що електромережі не витримали спеки. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також