У Маріуполі окупанти спробували дати воду, вона потекла по вулицях

Після бунтів мешканців Маріуполя щодо відсутності будь-якої води в місті, окупанти включили водопостачання, проте в кранах вода все одно не з'явилася.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У відповідь на бунти Волонтерівки (масив в Маріуполі, - ред.) та резонансу щодо відключення водопостачання, вчора окупанти “дали воду”. Навіть на Лівобережжі. Ну, як дали. Вода на вулицях з’явилась, в кранах - ні. З огляду на якість “ремонту - не сюрприз. Фонтани та річки замість напору в кранах", - зазначив він.

За словами радника міського голови, замість заміни кілометрів пошкоджених труб, окупанти повстановлювали тисячі хомутів.

"Власне, так виглядає ремонт водопроводу в Маріуполі. Яскрава ілюстрація Росії та окупантів - новий хомут на іржаву трубу в місці пробої артилерією", - показав Андрющенко результат так званого ремонту водопроводу.

Нагадаємо, що 8 липня окупанти повністю зупинили водопостачання в Маріуполі через те, що електромережі не витримали спеки.

Також російські окупанти у Маріуполі під завалами будинків досі знаходять тіла мирних жителів, але не хочуть їх забирати.