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Суд обрав Кулінічу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня

Слідчі ДБР повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями.

Суд обрав Кулінічу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня
Фото: ДБР

Співробітнику Служби безпеки України, який працював на російські спецслужби, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Мова йде про колишнього начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча, якого спецслужба і ДБР затримали 17 липня.

"Чинному співробітнику Служби безпеки України, який працював на спецслужби рф, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня 2022 року без можливості внесення застави", - додали в бюро.

Кулінічу повідомили про підозру за трьома статтями:

  • ч. 1 ст. 255 - створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
  • ч. 1 ст. 111 - державна зрада;
  • ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 - пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю.

Нагадаємо, в СБУ вчора зазначили, що в рамках даної справи відомство готове надати максимальне сприяння і всю необхідну інформацію для подальшого розслідування.

У березні цього року Президент Володимир Зеленський звільнив Кулініча, який очолював СБУ в Криму з жовтня 2020 року та призначив на його місце Олександра Власенка..

У червні Зеленський повідомив про масштабну інспекцію у лавах правоохоронних органів через вторгнення Росії на тлі чуток про те, що нібито мінні поля на адміністративному кордоні з Кримом було розміновано, що дозволило окупантам швидко захопити Херсон.

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