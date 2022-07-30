Армія Росії збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області.

На супутникових знімках, які оприлюднило Радіо Свобода, видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області Росії.

У подальшому російські військові можуть використовувати цю техніку на Ізюмському і Слов’янському напрямках.

28 липня супутник зафіксував у селі Соболівка збільшення кількості військової техніки й особового складу у порівнянні зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня.

Територія цього села і раніше використовувалася військовими РФ для розміщення техніки. Супутник також зафіксував момент, як 28 липня військову техніку привезли до Соболівки залізничними вагонами.

Супутник Planet Labs також зафіксував скупчення військової техніки поблизу Соболівки – на північний захід і північний схід від села. Вона почала з’являтися там від початку повномасштабного вторгнення і поступово її кількість збільшувалась. У порівнянні з червнем на цій території кількість техніки майже не змінилася, але супутник фіксував її переміщення.

Територія Бєлгородської області РФ активно використовується російськими військовими, про що неодноразово повідомляв Генштаб України. Зокрема, саме з її території російська армія веде активні бойові дії. Зокрема спроби використання засобів радіолокаційної боротьби, запуски ракет «Іскандер» та інші.

Нагадаємо, що 29 липня в Ізюмському районі внаслідок обстрілів виникла пожежа на відділенні з переробки газового конденсату та нафти. У Богодухівському районі горіло поле із пшеницею на площі 3 га. Росіяни також обстрілювали Харківський, Чугуївський райони. Горіли об’єкти критичної інфраструктури, будинки, господарчі споруди.