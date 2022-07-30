У Маріуполі сили спротиву підпалили поля з зерном, щоб воно не дісталося окупантам

Росіяни не можуть ліквідувати пожежу. Є ймовірність, що вона перекинеться на їхню базу.

У Маріуполі сили спротиву підпалили поля з зерном, щоб його не викрали росіяни.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маріупольські сили спротиву підпалили поля із зерном, щоб його не викрали окупанти. Є ймовірність, що вогонь перекинеться на базу окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок дій маріупольської групи спротиву “Немізіда” розпочалася пожежа, яку окупанти не можуть ліквідувати. Поруч із місцем пожежі фортифікації, склади техніки з боєкомплектом та мінні поля окупантів.

Нагадаємо, росіяни розглядають питання про перейменування міста Маріуполь у Жданов.