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У Маріуполі сили спротиву підпалили поля з зерном, щоб воно не дісталося окупантам

Росіяни не можуть ліквідувати пожежу. Є ймовірність, що вона перекинеться на їхню базу.

У Маріуполі сили спротиву підпалили поля з зерном, щоб воно не дісталося окупантам
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

У Маріуполі сили спротиву підпалили поля з зерном, щоб його не викрали росіяни.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маріупольські сили спротиву підпалили поля із зерном, щоб його не викрали окупанти. Є ймовірність, що вогонь перекинеться на базу окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок дій маріупольської групи спротиву “Немізіда” розпочалася пожежа, яку окупанти не можуть ліквідувати. Поруч із місцем пожежі фортифікації, склади техніки з боєкомплектом та мінні поля окупантів.

Нагадаємо, росіяни розглядають питання про перейменування міста Маріуполь у Жданов.

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