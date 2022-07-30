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Росіяни обстріляли автовокзал Слов'янська

Жертв і поранених немає.

Росіяни обстріляли автовокзал Слов'янська
Фото: Вадим Лях / Facebook

Російські окупанти обстріляли автовокзал Слов'янська (Донецька область), жертв і поранених немає.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

"Вночі місто знову зазнало обстрілу. Цього разу постраждали автовокзал і прилеглі будівлі. Жертв і поранених, на щастя, немає", - написав Лях.

Фото: Вадим Лях

Нагадаємо, що як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, обстановка у регіоні лишається напруженою, лінія фронту під постійними щільними обстрілами. 

За даними британської розвідки, українські військові успішно відбили невеликі напади російських окупантів на ділянках лінії фронту поблизу Донецька.

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