Жертв і поранених немає.

Російські окупанти обстріляли автовокзал Слов'янська (Донецька область), жертв і поранених немає.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

"Вночі місто знову зазнало обстрілу. Цього разу постраждали автовокзал і прилеглі будівлі. Жертв і поранених, на щастя, немає", - написав Лях.

Фото: Вадим Лях

Нагадаємо, що як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, обстановка у регіоні лишається напруженою, лінія фронту під постійними щільними обстрілами.

За даними британської розвідки, українські військові успішно відбили невеликі напади російських окупантів на ділянках лінії фронту поблизу Донецька.