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Швеція вирішила надати Україні озброєння

А також фінансову поміч. 

Швеція вирішила надати Україні озброєння
Фото: flickr.com

Уряд Швеції вирішив надати військове спорядження та озброєння Україні. Про це повідомила прем'єр-міністр Магдалена Андерссон.

"В Україну буде відправлено 135 тис. польових пайків, 5 тис. касок, 5 тис. бронежилетів і 5 тис. одноразових протитанкових гранатометів. Військовим також надається фінансова підтримка в розмірі 400 млн крон", - повідомила глава уряду.

Раніше в Євросоюзі повідомили, що профінансують придбання і доставку зброї для України, щоб допомогти їй давати відсіч російській армії. Це буде першим таким випадком для ЄС. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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