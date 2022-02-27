Швеція вирішила надати Україні озброєння

Уряд Швеції вирішив надати військове спорядження та озброєння Україні. Про це повідомила прем'єр-міністр Магдалена Андерссон.

"В Україну буде відправлено 135 тис. польових пайків, 5 тис. касок, 5 тис. бронежилетів і 5 тис. одноразових протитанкових гранатометів. Військовим також надається фінансова підтримка в розмірі 400 млн крон", - повідомила глава уряду.

Раніше в Євросоюзі повідомили, що профінансують придбання і доставку зброї для України, щоб допомогти їй давати відсіч російській армії. Це буде першим таким випадком для ЄС. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.