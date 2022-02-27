British Petroleum продає свої акції Роснафти

Британська нафтогазова компанія BP, якій належить 19,75% акцій Роснафти, вирішила позбавитися своєї частки у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну. Про це повідомляє Ліга з посиланням на сайт ВР.

Також із ради директорів Роснафти негайно виходять гендиректор ВР Бернард Луні та колишній гендиректор Боб Дадлі.

"Напад Росії на Україну є актом агресії, що має трагічні наслідки для всього регіону. BP працює в Росії понад 30 років разом із прекрасними російськими колегами. Але ця військова акція є фундаментальною зміною. Як наслідок, після ретельного аналізу правління BP дійшло висновку, що наша взаємодія з Роснафтою, державним підприємством, просто не може продовжуватися», – заявив Хельге Лунд, голова ради директорів ВР.

Гендиректор BP Бернард Луні, у свою чергу, повідомив, що компанія вивчає можливості для допомоги Україні у вирішенні гуманітарних проблем, викликаних російською агресією.

ВР є одним із найбільших іноземних інвесторів у Росії. Її основний актив у Росії - частка в капіталі компанії Роснафта.

Нагадаємо, найбільші світові виробники процесорів Intel та AMD припинили постачання своєї продукції до Росії.