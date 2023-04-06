Суд відправив двох херсонських колаборантів на 12 років за ґрати.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора двох мешканців м. Херсон засуджено до 12 та 12 з половиною років позбавлення волі за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Прокурори у суді довели, що засуджені в період дії воєнного стану, підтримуючи державу-агресора, погодилися на пропозицію співпраці від керівництва окупаційної влади - "начальника главного управления министерства внутренних дел Херсонской области".
Вони обійняли посади у цьому незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Херсонщини.
Перебуваючи на псевдопосадах, вони входили до складу так званих слідчо-оперативних груп.
Отримавши від окупантів вогнепальну зброю та спеціальні засоби, колаборанти виконували обов’язки нібито щодо розкриття злочинів. Насправді вони незаконно позбавляли свободи громадян України, які не погоджувалися з окупацією, проводили інші слідчі дії, на виконання вказівок керівників незаконного правоохоронного органу.
Після деокупації їх затримали правоохоронці в м. Херсон. До набрання вироком законної сили вони перебуватимуть під вартою.
Нагадаємо, перед судом постануть "гауляйтери" окупаційної адміністрації Снігурівського району Миколаївщини. Підозрювані перебувають у розшуку, на їхнє майно наклали арешт.