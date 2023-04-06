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Суд відправив двох херсонських колаборантів на 12 років за ґрати

Зокрема, вони входили до складу так званих слідчо-оперативних груп окупантів.

Суд відправив двох херсонських колаборантів на 12 років за ґрати
Фото: Офіс Генпрокурора

Суд відправив двох херсонських колаборантів на 12 років за ґрати. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора двох мешканців м. Херсон засуджено до 12 та 12 з половиною років позбавлення волі за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Прокурори у суді довели, що засуджені в період дії воєнного стану, підтримуючи державу-агресора, погодилися на пропозицію співпраці від керівництва окупаційної влади - "начальника главного управления министерства внутренних дел Херсонской области". 

Вони обійняли посади у цьому незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Перебуваючи на псевдопосадах, вони входили до складу так званих слідчо-оперативних груп. 

Отримавши від окупантів вогнепальну зброю та спеціальні засоби, колаборанти виконували обов’язки нібито щодо розкриття злочинів. Насправді вони незаконно позбавляли свободи громадян України, які не погоджувалися з окупацією, проводили інші слідчі дії, на виконання вказівок керівників незаконного правоохоронного органу.

Після деокупації їх затримали правоохоронці в м. Херсон. До набрання вироком законної сили вони перебуватимуть під вартою.

Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, перед судом постануть "гауляйтери" окупаційної адміністрації Снігурівського району Миколаївщини. Підозрювані перебувають у розшуку, на їхнє майно наклали арешт.

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