Закупівлі для ЗСУ: Колишніх заступника міністра оборони та главу одного з департаментів МО підозрюють у зловживаннях

21 квітня міжвідомча слідча група у складі детективів НАБУ та слідчих ДБР повідомили про підозру ексзаступнику міністра та екскерівнику одного з департаментів Міністерства оборони у зловживаннях при закупівлі харчування для ЗСУ.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

За інформацією Антикорупційного бюро, дії підозрюваних завдали майже 12 млн грн збитків, а також призвели до перешкоджання виконанню Збройними Силами України своєї безпосередньої діяльності з оборони.

Зловмисникам інкримінують порушення за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як встановило слідство, у 2020 році Міноборони провело тендери на закупівлі послуг з організації харчування для ЗСУ на 2021 рік.

"Колишній заступник міністра надав вказівку керівнику департаменту укласти додаткові угоди з постачальниками послуг. Згідно із ними, з основних договорів виключено зобов’язання постачальників з транспортування продуктів та своєчасного поповнення недоторканих продовольчих запасів ЗСУ. Відтак, цим тепер мало займатись ЗСУ, витрачаючи додаткові бюджетні кошти і залучаючи особовий склад і техніку. В результаті державі заподіяно майже 12 млн збитків". - розповіли в НАБУ.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, цьогоріч у січні спалахнув інший скандал із закупівлями харчів для військових. За даними видання Zn.ua, Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

У Міноборони заявили, що ці відомості про зміст закупівель послуг харчування розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману. А міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що відомство не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тоді НАБУ взялося перевіряти оприлюднену інформацію про можливі зловживання у Міноборони.

Згодом відомство відкрило інформацію про ціни на харчування для військових.