У Кримського мосту залишилося дуже мало часу, - Гуменюк

Міст отримав суттєві пошкодження, і вже не може функціонувати повноцінно.

Кримський міст отримав суттєві пошкодження, і вже не буде функціонувати так повноцінно, як раніше.

По це заявила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна.

Вона зазначила, що у моста "залишилось не так багато часу".

"Він просто не здатний вже відновитися. По-перше, в нього залишилося дуже мало часу, пам'ятаємо - конструкція зайва. По-друге, там пошкодження досить суттєві й загрози неминучі", - пояснила речниця ОК "Південь".

Гуменюк зауважила, що саме через загрози росіяни постійно перекривають міст і самі собі не можуть дати раду з його використанням як повноцінної конструкції.

Нагадаємо, за рік на Кримському мості двічі сталися вибухи. Вперше – 8 жовтня 2022 року. Внаслідок вибуху зазнало пошкоджень залізничне полотно мосту й зруйновано кілька прольотів його автомобільної частини. У РФ стверджували, що вибухнула вантажівка, унаслідок чого спалахнули цистерни з паливом. Російські ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих. За обвинуваченнями у співучасті в організації вибуху росіяни заарештували понад 20 осіб.

Другий вибух стався 17 липня. Повідомляли про загибель сімейної пари з Бєлгородської області, яка в момент вибуху їхала мостом. Унаслідок події було серйозно пошкоджено два прольоти мосту.

Пізніше в серпні голова СБУ Василь Малюк розповів про організацію двох атак на Кримський міст. У Службі безпеки також оприлюднили унікальні фото підготовки до підриву. За словами Малюка, працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.