Вдень російські війська обстріляли два райони Дніпропетровщини

Про постраждалих не повідомляється.

Протягом 10 вересня російські війська завдали ударів по Нікополю та громаді у Синельніковському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Вдень російські війська обстріляли два райони області. Агресор вгатив по Новопавлівській сільській громаді, що на Синельниківщині. Знищена вантажівка місцевого жителя. Крім того, ворожа артилерія ворога вдарила по Нікополю", - написав він.

Про постраждалих не повідомляється. Наслідки атак уточнюються.

Нагадаємо, 8 вересня окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дроном-камікадзе і били з артилерії.