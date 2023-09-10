Вдень російські війська обстріляли два райони Дніпропетровщини

Протягом 10 вересня російські війська завдали ударів по Нікополю та громаді у Синельніковському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
"Вдень російські війська обстріляли два райони області. Агресор вгатив по Новопавлівській сільській громаді, що на Синельниківщині. Знищена вантажівка місцевого жителя. Крім того, ворожа артилерія ворога вдарила по Нікополю", - написав він.
Про постраждалих не повідомляється. Наслідки атак уточнюються.
Нагадаємо, 8 вересня окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дроном-камікадзе і били з артилерії.