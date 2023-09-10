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Вдень російські війська обстріляли два райони Дніпропетровщини

Про постраждалих не повідомляється.

Вдень російські війська обстріляли два райони Дніпропетровщини
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Протягом 10 вересня російські війська завдали ударів по Нікополю та громаді у Синельніковському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Вдень російські війська обстріляли два райони області. Агресор вгатив по Новопавлівській сільській громаді, що на Синельниківщині. Знищена вантажівка місцевого жителя. Крім того, ворожа артилерія ворога вдарила по Нікополю", - написав він.

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Про постраждалих не повідомляється. Наслідки атак уточнюються.  

Нагадаємо, 8 вересня окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дроном-камікадзе і били з артилерії.

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