На ЗАЕС працюють понад 800 українських атомників

Також в Енергодарі залишаються 2083 працівника ЗАЕС, яких окупанти не допускають до роботи.

На окупованій російськими військовими Запорізькій атомній станції (ЗАЕС) залишаються працювати 822 українських атомників.

Про це зазначив в ефірі телемарафону президент «Енергоатому» Петро Котін.

«У нас є зв’язок із працівниками ЗАЕС, але він неофіційний, тому що працівникам станції заборонено використовувати засоби зв’язку. На Запорізькій АЕС на сьогодні продовжують працювати 822 людини, і вони зазнають тиску від окупантів», – зазначив він.

Крім того, за словами Котіна, в Енергодарі залишаються 2083 працівника ЗАЕС, яких окупанти не допускають до робочих місць.

«Загарбники періодично затримують та катують український персонал станції, щоб змусити їх працювати на «Росатом», – додав він.

Нагадаємо, що у середині вересня експерти МАГАТЕ, котрі перебувають на Запорізькій АЕС, чули численні вибухи. Це свідчить про можливе посилення військової активності в регіоні, що може становити потенційну загрозу ядерній безпеці.