Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
Росіяни атакували Львів "шахедами", є влучання в склади та загиблий (доповнено)
Росіяни атакували Львів "шахедами", є влучання в склади та загиблий (доповнено)
Україна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ, - ВМС
Україна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ, - ВМС
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Leopard 1. Безцінна допомога
Leopard 1. Безцінна допомога
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСуспільствоВійна

На ЗАЕС працюють понад 800 українських атомників

Також в Енергодарі залишаються 2083 працівника ЗАЕС, яких окупанти не допускають до роботи.

На ЗАЕС працюють понад 800 українських атомників
Фото: Facebook/Запорізька атомна електростанція

На окупованій російськими військовими Запорізькій атомній станції (ЗАЕС) залишаються працювати 822 українських атомників.

Про це зазначив в ефірі телемарафону президент «Енергоатому» Петро Котін.

«У нас є зв’язок із працівниками ЗАЕС, але він неофіційний, тому що працівникам станції заборонено використовувати засоби зв’язку. На Запорізькій АЕС на сьогодні продовжують працювати 822 людини, і вони зазнають тиску від окупантів», – зазначив він.

Крім того, за словами Котіна, в Енергодарі залишаються 2083 працівника ЗАЕС, яких окупанти не допускають до робочих місць.

«Загарбники періодично затримують та катують український персонал станції, щоб змусити їх працювати на «Росатом», – додав він.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що у середині вересня експерти МАГАТЕ, котрі перебувають на Запорізькій АЕС, чули численні вибухи. Це свідчить про можливе посилення військової активності в регіоні, що може становити потенційну загрозу ядерній безпеці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies