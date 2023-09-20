Росіяни атакували Львів "шахедами", є влучання в склади та загиблий (доповнено)
Росіяни атакували Львів "шахедами", є влучання в склади та загиблий (доповнено)
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Leopard 1. Безцінна допомога
Leopard 1. Безцінна допомога
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Україна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ, - ВМС
Україна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ, - ВМС
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти протягом години обстрілювали прикордонне село на Харківщині

Постраждалих серед цивільного населення немає.

Окупанти протягом години обстрілювали прикордонне село на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Російські військові 20 вересня майже протягом години вели обстріл прикордонного села в Золочівській громаді на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

«Близько 10:25 російські загарбники розпочали обстрілювати село Одноробівка Золочівської громади. Від ударів артилерії населений пункт потерпав майже годину. Внаслідок влучань пошкоджено три багатоквартирні та один приватний будинок, п’ять господарчих споруд, чотири автомобілі, два гаражі», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих або поранених серед цивільного населення немає, уточнила влада.

«Також ворожими ударами пошкоджені комунікації – світла та газу наразі немає. Профільні служби проводять відновлювальні роботи», – зазначили в ОВА.

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок удару РФ по Куп’янську зросла до восьми людей.

Протягом минулої доби, 19 вересня, російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies