Російські військові 20 вересня майже протягом години вели обстріл прикордонного села в Золочівській громаді на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

«Близько 10:25 російські загарбники розпочали обстрілювати село Одноробівка Золочівської громади. Від ударів артилерії населений пункт потерпав майже годину. Внаслідок влучань пошкоджено три багатоквартирні та один приватний будинок, п’ять господарчих споруд, чотири автомобілі, два гаражі», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих або поранених серед цивільного населення немає, уточнила влада.

«Також ворожими ударами пошкоджені комунікації – світла та газу наразі немає. Профільні служби проводять відновлювальні роботи», – зазначили в ОВА.

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок удару РФ по Куп’янську зросла до восьми людей.

Протягом минулої доби, 19 вересня, російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області.