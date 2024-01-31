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На Херсонщині через російську атаку загинула людина, двоє поранені, – ОВА

Росія за добу обстріляла Херсонську область 53 рази.

На Херсонщині через російську атаку загинула людина, двоє поранені, – ОВА
Обстріли Херсона і області. Фото ілюстративне
Фото: ДСНС України

Російська армія за добу обстріляла Херсонську область 53 рази, випустивши 221 снаряд. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє – дістали поранення

Про таке повідомив начальник Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

Як йдеться у повідромленні, ворог за минулу добу застосував по області удари із артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

По Херсону ворог спрямував 17 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гідротехнічну споруду, навчальний заклад, дитячий садок, пункт незламності та стільникову вежу у Бериславському районі", – зазначив начальник Херсонської ОВА.

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