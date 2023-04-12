Відео зі стратою росіянами українського військового показує Заходу, чому важливо дотиснути перемогу України, - Зарівна

Відео зі стратою росіянами українського військового остаточно дегуманізує країну-агресора, остаточно показує світу її реальне обличчя, але в цілому це ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація), яка направлена і на Україну, на західні суспільства. Таку думку в ефірі телемарафону висловила радниця глави Офісу Президента Андрія Єрмака Дар’я Зарівна.

“Що важливо розуміти, і це основний меседж, який ми маємо донести заходу сьогодні: Путін, його пересмішники, російська армія, Росія випустила джина з пляшки. Випустила дух нового нацизму, людиноненависництва, і він вже крокує по планеті. Просто зараз чисто технічно фізично він крокує по нашій країні. Але далі будуть наступні країни. І якщо сьогодні людину вбивають таким звірячим способом (а це абсолютний ІДІЛ, почерк ще першої чеченської війни) тільки за те, що вона - представник української нації, то завтра це може бути ненависть до іншої нації. Це ключове, що потрібно розуміти заходу”, - зазначила Зарівна.

При цьому вона зауважила, що українців такі відео вже не налякають, як і поляків, і решту країн, які розуміють, що таке Росія і переживали від неї багато страждань.

“Важливо, щоб наші партнери розуміли, це бачачи: хто хоче налякати? Той, хто вже програє. Тому все, що треба зараз - об’єднатися, дотиснути і допомогти Україні перемогти. Тому що це в інтересах усіх”, - заявила радниця голови ОП.

Зарівна припускає, що на Заході це відео може когось налякати, але варто розуміти мотивацію, чому росіяни це роблять: “Тому що, загнаний в кут, щур вишкірює зуби”.

“У кожної держави є щось, що вона експортує, продає світу. Британія - це суди, справедливість. Швейцарія - це надійність. Що експортує Росія? Росія є головним експортером страху”, - резюмувала представника Офісу президента.

Нагадаємо, на думку ГУР, Росія публікує відеозаписи щодо звірств над військовослужбовцями України у тому числі для залякування своїх бійців, щоб вони не здавалися у полон.