У “дикі” сценарії розвитку війни в Україні розвідка США включила смерть Путіна і Зеленського та удар по Кремлю, − NYT

Кожен сценарій потенційно міг призвести до ескалації в Україні, припинення конфлікту шляхом переговорів або не мати суттєвого впливу на перебіг війни.

Розвідувальне управління Міністерства оборони США розробило чотири гіпотетичних і малоймовірних сценаріїв розвитку війни в України – так званих “wild card”.

Про це йшлося в одному з розвідувальних документів, які отримала американська газета The New York Times.

Гіпотетичні сценарії включають смерть президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, усунення керівництва Збройними силами Росії та український удар по Кремлю.

Документ позначено як “RELIDO”, що вказує на те, що рішення про оприлюднення інформації − наприклад, іноземним партнерам − приймається певними високопосадовцями. Він датований 24 лютого та позначений позначкою “ONE YEAR”, тобто прогнози робилися у межах одного року від початку вторгнення.

У документі йдеться про те, що війна, ймовірно, залишиться затяжною. Водночас у ньому описано, як кожен сценарій потенційно міг призвести до ескалації в Україні, припинення конфлікту шляхом переговорів або не мати суттєвого впливу на перебіг війни.

Такі документи є досить типовим продуктом спецслужб. Їх розробляють, щоб допомогти військовим офіцерам, політикам або законодавцям взяти до уваги можливі результати важливих подій, коли вони оцінюють свої варіанти.

У сценарії, в якому Україна вдарить по Кремлю пропонується широкий діапазон потенційних наслідків. “Подія може призвести до ескалації, і Путін відповість на громадський резонанс, розпочавши повномасштабну військову мобілізацію та розглянувши можливість використання тактичної ядерної зброї. Або громадські страхи можуть змусити його домовитися про врегулювання війни”, − зазначає видання.

Адміністрація президента США Джо Байдена була особливо стурбована можливим ударом по Москві з боку України, оскільки це могло б спричинити різку ескалацію з боку Росії. Небезпека такої атаки є однією з причин, чому Сполучені Штати не бажають надавати Києву ракети більшої дальності.

Деякі аналізи, проведені розвідувальними службами, дають оцінки найімовірнішого результату певної події, але документ “wild-card” цього не робить. Він описує різні можливі сценарії без оцінки того, що може бути найімовірнішим.

Представники США відмовилися сказати, чи справжній документ, але вони не заперечували його автентичність. Документ схожий на інші, створені об’єднаним персоналом Пентагону, які посадовці визнали справжніми.

Американці також попередили, що витік документів застарілий і в багатьох випадках не відповідає поточним оцінкам різних розвідувальних служб.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство юстиції США розпочало розслідування ймовірного витоку великої кількості секретних військових документів, розповсюджених у соцмережах. Серед них були розвідувальні матеріали щодо контрнаступу ЗСУ.