Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР

В українській розвідці стверджують, що такими відео Росія намагається у тому числі залякати власних військових.

У Росії публікують відеозаписи щодо звірств над військовослужбовцями України, у тому числі, для залякування своїх бійців.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на керівника робочої групи з питань взаємодії із ЗМІ та родичами захисників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова.

За його словами, подібний контент – відео звірств російських військових – з’являється приблизно раз на кілька тижнів. Це є цілеспрямована державна політика РФ з висвітлення звірств своєї армії проти українців.

“Метою цієї політики є, безумовно, спроба деморалізувати, посіяти паніку в українських Силах оборони і безпеки, що їм не вдасться. Але також метою цих публічних звірств є, зокрема, залякування і своїх бійців – мовляв, не думайте здаватися у полон, бо в українському полоні з вами будуть робити те, що ми робимо з українськими полоненими”, – уточнив він в ефірі телемарафону.

Юсов зазначив, що яким би огидним не був ворог, але Україна залишається демократичною державою і дотримується Женевських конвенцій.

Як поінформував представник ГУР, росіяни справді активніше звертаються до української влади і намагаються здаватися у полон. Він заявив, що за березень до проєкту "Хочу жить" звернулися понад 3 тисячі російських військових щодо того, що вони хочуть здатися у полон.

Юсов повідомив, що зараз проводиться детальна перевірка змісту нещодавно опублікованого росіянами відео: місця, локації, даних про особу тощо.

За його словами, тут йдеться про незаконну страту з боку держави-окупанта, і це – черговий кричущий факт порушення всіх можливих і неможливих правил і норм ведення війни. Світ, безумовно, має звернути увагу не лише співчуттям чи обуренням, але спільною роботою для притягнення відповідальності усіх винних. Ці злочини мають бути розслідувані і покарані не лише на рівні виконавців, але і організаторів. А організатором є держава Росія.

Нагадаємо, на страту українського полоненого росіянами відреагували, зокрема, президент України, голова Офісу президента та міністр закордонних справ.

Так, Володимир Зеленський заявив: "Ми нічого не збираємося забувати й прощати вбивцям… Світ повинен бачити. Це – відео Росії, якою вона є". Інші представники української влади закликали, зокрема, викинути РФ зі складу Радбезу ООН.

Служба безпеки України почала досудове розслідування жорстокого вбивства. "Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

Це – не перша публікація росіянами відео з нелюдським поводженням із українськими полоненими. У лютому стало відомо про розстріл беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського. Росіяни вистрілили в чоловіка після його слів "Слава Україні!". Президент Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України посмертно.