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Верховний суд ухвалив проміжне рішення на користь скверу на Воздвиженці в Києві

Справу скерували на новий розгляд до суду першої інстанції.

Верховний суд ухвалив проміжне рішення на користь скверу на Воздвиженці в Києві
Фото: elektraua.livejournal.com

Верховний суд України відправив на новий розгляд справу щодо можливої забудови скверу на Воздвиженці в Києві

Про це повідомляється на сайті суду.

"Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду частково задовольнив касаційні скарги Київської міської ради та Органу самоорганізації населення «Вуличний комітет “Воздвиженка”» у Подільському районі м. Києва, скасував рішення судів попередніх інстанцій, якими було визнано незаконним і скасовано рішення Київської міської ради про розірвання договору оренди земельних ділянок з ТОВ «Фундація “Якісне житло”», та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції", - йдеться в повідомленні.

Предметом договору оренди земельних ділянок була передача ТОВ в оренду, серед іншого, земельної ділянки для будівництва житлових будинків в урочищі Гончари-Кожум’яки в Подільському районі Києва, де місцеві мешканці розбили сквер, хоча забудовник хотів звести багатоповерховий будинок.

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Розриваючи цей договір, Київська міська рада керувалася тим, що ТОВ порушило умови договору та вимоги чинного законодавства щодо обов’язку дотримання, зокрема, Закону "Про охорону культурної спадщини", оскільки земельна ділянка знаходиться в межах історичного ареалу.

Нагадаємо, спірну земельну ділянку в 2003 році передали в оренду тресту "Київміськбуд-1" імені Загороднього разом із низкою інших для будівництва житлових будинків з об'єктами соціально-громадського призначення. Протягом наступних років оренда кілька разів продовжувалася, а у 2012 році орендарем замість Київміськбуд-1 стало ТОВ "Фундація Якісне житло".

Ділянка багато років була у занедбаному стані й використовувалась як пункт зберігання будівельних відходів. А в 2018 році під тиском мешканців міська рада надала їй статус скверу та ухвалила рішення про розірвання договору оренди з забудовником, яке той успішно оскаржив протягом 2018-2019 років.

У 2020 році Київрада ухвалила нове рішення про розірвання договору. Своє рішення депутати мотивували тим, що орендар порушив умови договору та вимоги чинного законодавства щодо обов’язку дотримання, зокрема, закону про охорону культурної спадщини, оскільки земельна ділянка міститься в межах історичного ареалу.

"Якісне житло" знову оскаржило це рішення в судовому порядку, і добилося його скасування в судах першої та апеляційної інстанції.

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