Колишній “беркутівець” із Криму отримав підозру в створенні агентурної мережі у фронтових областях України

На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру колишньому “беркутівцю” у створенні агентурної мережі РФ у фронтових областях України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Служба безпеки встановила особу керівника агентурної групи фсб, яку було викрито у ході контрдиверсійних заходів на Донеччині у серпні минулого року. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції “Беркут” – Валерій Астахов.

Зазначається, що після окупації Криму він перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угруповання під назвою “Євпаторійська рота народного ополчення”. На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу зрадник дистанційно залучив декілька десятків мешканців південних і східних регіонів, у тому числі з Бахмута.

За даними СБУ, основним завданням ворожих агентів був збір розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони поблизу фронту. Отриману інформацію зловмисники переправляли Астахову через Телеграм у вигляді локацій на електронних картах з детальним описом об’єктів. Колишній "беркутівець" передавав ці дані своїм кураторам з ФСБ на території захопленого Криму. Вони потрібні були окупантам для наведення і коригування ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Астахову про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника, а також усіх його поплічників та їхніх російських "кураторів" до відповідальності.

Нагадаємо, у кінці березня екскомандиру “Беркуту” повідомлено про підозру в умисних вбивств мітингувальників. Правоохоронці стверджують, що його дії призвели до вбивства трьох мітингувальників. 5 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, 43 – середньої тяжкості, 77 – легкі.