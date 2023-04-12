Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Павло Клімкін: «Я у жодні гарантії, крім членства в НАТО, не вірю. Я вірю в Україну як частину Заходу»
Павло Клімкін: «Я у жодні гарантії, крім членства в НАТО, не вірю. Я вірю в Україну як частину Заходу»
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Весна на сході. Репортаж з прифронтових і деокупованих міст: від Ізюма до Дружківки
Весна на сході. Репортаж з прифронтових і деокупованих міст: від Ізюма до Дружківки
Уряд дозволив військкоматам надсилати повістки незалежно від місця обліку
Уряд дозволив військкоматам надсилати повістки незалежно від місця обліку
ГоловнаСуспільствоВійна

Колишній “беркутівець” із Криму отримав підозру в створенні агентурної мережі у фронтових областях України

На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України.

Колишній “беркутівець” із Криму отримав підозру в створенні агентурної мережі у фронтових областях України
Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру колишньому “беркутівцю” у створенні агентурної мережі РФ у фронтових областях України.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Служба безпеки встановила особу керівника агентурної групи фсб, яку було викрито у ході контрдиверсійних заходів на Донеччині у серпні минулого року. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції “Беркут” – Валерій Астахов. 

Зазначається, що після окупації Криму він перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угруповання під назвою “Євпаторійська рота народного ополчення”. На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України. До її складу зрадник дистанційно залучив декілька десятків мешканців південних і східних регіонів, у тому числі з Бахмута. 

За даними СБУ, основним завданням ворожих агентів був збір розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони поблизу фронту. Отриману інформацію зловмисники переправляли Астахову через Телеграм у вигляді локацій на електронних картах з детальним описом об’єктів. Колишній "беркутівець" передавав ці дані своїм кураторам з ФСБ на території захопленого Криму. Вони потрібні були окупантам для наведення і коригування ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Астахову про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника, а також усіх його поплічників та їхніх російських "кураторів" до відповідальності. 

Нагадаємо, у кінці березня екскомандиру “Беркуту” повідомлено про підозру в умисних вбивств мітингувальників. Правоохоронці стверджують, що його дії призвели до вбивства трьох мітингувальників. 5 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, 43 – середньої тяжкості, 77 – легкі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies