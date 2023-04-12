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Росія вранці вдарила по Курахівці касетними боєприпасами

Одна мирна людина була поранена. 

Росія вранці вдарила по Курахівці касетними боєприпасами
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російська армія вранці обстріляла Курахівку Донецької області з "Ураганів". Одна людина була поранена. 

Вогонь вівся касетними боєприпасами. Про це голова ОВА Павло Кириленко повідомив у Telegram.

До того росіяни вдарили ракетами по Дружківці, пошкоджень зазнав будинок. 

"На Донецькому напрямку протягом ночі тривали обстріли Мар’їнки, Красногорівки та Максимільянівки. Курахове двічі потрапило під артобстріл. На ранок росіяни двічі обстріляли Очеретине – пошкоджено крамницю", – написав він.

Крім того, росіяни поранили двох мирних мешканців Бахмута. 

"Ворог уже вщент знищив місто – за вчора до руйнувань додалися дитсадок та адмінбудівля. Ще 2 людини поранено і 2 приватні будинки пошкоджено у Торецьку. Костянтинівка зазнала обстрілу та ракетного удару – пошкоджено офісне приміщенні. У Соледарській громаді під обстрілами Оріхово-Василівка, Федорівка і Роздолівка", – додав він. 

На Лисичанському напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Званівки та Переїзного – без постраждалих.

Всього за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на одного загиблого і восьми поранених.

За даними Генштабу, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

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