США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона

Американські військові завдали кілька авіаударів у Сирії по групах, пов'язаних з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану (КВІР), яких вони звинуватили у смертельній атаці безпілотника.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Унаслідок удару дрона загинув підрядник, ще один був поранений, так само як і п'ять американських військовослужбовців.

Американців завдали ударів у відповідь на напад на базу коаліції під керівництвом США неподалік Хасакі на північному сході Сирії приблизно о 10:38 за Грінвічем у четвер.

Розвідувальна спільнота США вважає, що безпілотник – іранського походження.

“За вказівкою президента Байдена я дозволив силам Центрального командування США завдати сьогодні ввечері (у четвер, – ред.) високоточних авіаударів у східній Сирії по об’єктах, які використовуються групами, пов’язаними з КВІР. Авіаудари були завдані у відповідь на сьогоднішню атаку, а також на серію недавніх атак на сили коаліції в Сирії”, – сказав міністр оборони Лдойд Остін.

Ці високоточні удари були призначені для захисту персоналу США, зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що в серпні 2022 США також вдарили по обʼєктах КВІР у Сирії. Авіаудари відбулися у відповідь на атаку безпілотниками на комплекс, що перебуває під управлінням коаліції в сирійській опозиції, яку підтримують Штати.

Збройні сили Штатів уперше були розгорнуті в Сирії під час кампанії адміністрації Барака Обами проти ІДІЛ. У Сирії перебувають близько 900 американських військових, переважно у східній частині.

Однак підтримувані Іраном сили закріпились у Сирії, надаючи підтримку режиму президента Башара Асада.