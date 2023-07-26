На Донецькому напрямку штурмовики поліцейської бригади "Гвардії наступу" знищили групу російських десантників.

Про це Національна поліція повідомила в Facebook.

Штурмова група російських десантників потрапила під вогонь бійців штурмового полку "Цунамі" об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють". Група ворогів була повністю знищена.

"Продовжуємо разом із силами оборони звільняти українську територію від російської нечисті!", - додали у Нацполіції.

Нагадаємо, що бійці тактичної групи 3-го окремого полку спецпризначення захопили ворожу позицію в Старомайорському на Донеччині та полонили двох окупантів із 247-го парашутно-десантного полку армії РФ.