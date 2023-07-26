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НАТО продовжить польоти розвідувальних літаків у Чорному морі

Члени Альянсу привітали зусилля Туреччини щодо відновлення зернової угоди.

НАТО продовжить польоти розвідувальних літаків у Чорному морі
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

Союзники посилюють підтримку України та підвищують пильність НАТО у регіоні Чорного моря.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

“Росія несе повну відповідальність за свої небезпечні та ескалаційні дії в Чорноморському регіоні. Росія має припинити використовувати голод як зброю та загрожувати найуразливішим людям світу продовольчою нестабільністю. Дії Росії також становлять суттєві ризики для стабільності Чорноморського регіону”, - сказав він.

Зазначається, що члени Альянсу привітали зусилля Туреччини щодо відновлення зернової угоди, а також зусилля інших членів Альянсу, зокрема, дії Болгарії, Румунії, а також Європейського Союзу та Організації Об’єднаних Націй, спрямовані на продовження експорту українського зерна суходолом та морем. Члени Альянсу також підтвердили, що продовжуватимуть надавати Україні військову, економічну та гуманітарну допомогу.

Також у НАТО підтвердили, що продовжать посилене спостереження та розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників.

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Нагадаємо, що Рада Україна-НАТО під час зустрічі в середу, 26 липня, рішуче засудила рішення Росії вийти з Чорноморської зернової угоди.

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