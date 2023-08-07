У Полтаві внаслідок вибуху у багатоквартирному будинку постраждало троє людей. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

6 серпня о 22:15 Служба порятунку отримала повідомлення, що в одній з квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку стався вибух з подальшим руйнуванням конструкцій.

Було пошкоджено міжповерхові плити перекриття між 2-м, 3-м та 4-м поверхом, міжкімнатні перегородки у квартирі, де сталася подія.

Унаслідок вибуху постраждало три людини, двох госпіталізовано до лікарні. Врятовано сім осіб, двох осіб з інвалідністю евакуювали та передали медикам.

Оновлення. У МВС назвали попередню причину вибуху – на третьому поверсі між двома квартирами вибухнув туристичний газовий балон, об’ємом близько восьми літрів.

"Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 73-річний власник газового балона, його 72-річна дружина та 44-річний чоловік, який мешкає по сусідству. Потерпілих з опіками різного ступеню та травмами медики госпіталізували до лікарні", – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, 22 червня в Києві у 16-поверховому житловому будинку стався вибух, спричинений витоком газу. Унаслідок вибуху сталося руйнування на 7 та 8 поверхах та загорання на площі 250 м.кв. Зруйновано 4 квартири. Загинуло троє людей, п’ятеро були травмовані.