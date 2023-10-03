Іран відмовляється визнати повну відповідальність за збиття рейсу PS752 Тегеран-Київ, - МЗС України

Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752 Тегеран-Київ.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Координаційна група, починаючи від 2020 року, робила декілька спроб вирішити спір щодо збиття літака шляхом переговорів.

Цього місяця Іран нарешті погодився зустрітися з усіма членами Групи для проведення переговорів.

"Цього тижня представники чотирьох країн-членів Координаційної групи зустрілися з посадовими особами Ірану, щоб обговорити відповідальність Ісламської Республіки Іран як держави за збиття рейсу PS752. Ключовими темами під час обговорень була відповідальність Ірану за порушення ним міжнародного права та необхідність повного відшкодування шкоди, спричиненої збиттям Іраном рейсу PS752. Для Групи повне відшкодування означає більше, ніж просто фінансова компенсація", - розповіли в МЗС.

Однак Іран досі не бажає підтримувати позицію країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі, та продовжує ігнорувати їхні претензії.

Тому Група заявила, що продовжуватиме вживати заходи для врегулювання спору відповідно до норм міжнародного права, включно в рамках провадження у Міжнародному Суді ООН.

Нагадаємо, у січні 2020 року літак "Боїнг-737", що належав МАУ, впав через три хвилини після зльоту в Тегерані (Іран) з аеропорту імама Хомейні. На борту разом з екіпажем було 176 осіб.

Торік у січні Іран відмовився від переговорів з Міжнародною групою з координації та допомоги жертвам рейсу щодо виплати компенсацій.

В Офісі Генпрокурора повідомляли, що слідству відомі ймовірні виконавці у справі про катастрофу рейсу PS752.