Російські війська в Україні застосовують іранські ракети сімейства «Араш»

Днями Міноборони РФ опублікувало коротке відео з України, де видно як російські війська застосовують іранські 122-мм ракети HE-FRAG сімейства «Араш», – повідомляє Bild.

«Збройні сили РФ використовують їх під час стрільби з реактивних систем залпового вогню «Град». На відео звернули увагу експерти проекту UAWeapons. Усього два тижні тому в Нью-Йорку президент Ірану Ібрахім Раїсі заперечував, що Тегеран постачає до Москви зброю», – пише видання.

Військовий експерт BILD Юліан Репке стверджує, що кадри іранських ракет в Україні з'являлися у різних блогерів і раніше. Але тепер Міноборони РФ саме підтвердило їхнє застосування.

«Град» вистрілює до 40 ракет за залп, з початку війни ЗС РФ витратили вже сотні тисяч таких боєприпасів. Через це Москва постійно потребує нових ракет до РСЗВ, зокрема з Білорусі, КНДР та Ірану», – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Іран і Росія домовляються про постачання далекобійних ракет. Країни ведуть переговори про нові поставки дронів, а також балістичні ракети “Фатех-110” і «Зульфікар» з радіусом дії 300 кілометрів і більше.