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Окупанти влаштували у Мелітополі обходи багатоповерхівок, - Федоров

Росіяни шукають порожні квартири, щоб поселити туди військових або завезених спеціалістів.

Окупанти влаштували у Мелітополі обходи багатоповерхівок, - Федоров
Фото: “Енергоатом”

Російські окупанти у Мелітополі Запорізької області “вчергове пішли по багатоповерхівках”. 

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що окупанти таким чином намагаються проконтролювати, хто і на яких підставах мешкає у квартирах. Для цього вони вимагають документи на право власності.

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Також росіяни шукають порожні квартири, щоб поселити туди військових або завезених спеціалістів.

Крім того, окупанти тероризують тих, хто ще не взяв російський паспорт.

Нагадаємо, російські окупанти агітують жителів Мелітополя Запорізької області воювати проти України. На номера мешканців окупованих територій Мелітопольщини приходять повідомлення з пропозицією служити в армії РФ за 200 тисяч рублів. А в окупаційному “центрі зайнятості” також зазивають містян на контракт.

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