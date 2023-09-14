Окупанти агітують мешканців Мелітопольщини воювати в російській армії

Ціна зради - 200 тисяч рублів на місяць.

Російські окупанти агітують жителів Мелітополя Запорізької області воювати проти України.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“На номера мешканців окупованих територій Мелітопольщини приходять повідомлення з пропозицією померти піти служити в росармію за 200 тисяч рублів”, - написав Федоров.

Він додав, що в окупаційному “центрі зайнятості” також зазивають містян на контракт за 200 тис. рублів.

Фото: Іван Федоров

Також оголошення з рекламою служби в ворожій армії розміщують на під'їздах та пишуть в соцмережах.

“Але бажаючих стати "двохсотими" за 200 тисяч дуже мало. Тож наступним кроком окупантів стане примусова мобілізація”, - зазначив мер.

Мобілізовані у армію окупанта можуть звернутись у проєкт "Хочу жить". Українські спецслужби допоможуть знайти правильний вихід із ситуації.

Нагадаємо, російські окупанти розмалювали Мелітополь портретами небіжчиків. По місту висять портрети російських царів, “героїв СВО” та російських пропагандистів.