Окупанти агітують мешканців Мелітопольщини воювати в російській армії

Російські окупанти агітують жителів Мелітополя Запорізької області воювати проти України.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
“На номера мешканців окупованих територій Мелітопольщини приходять повідомлення з пропозицією померти піти служити в росармію за 200 тисяч рублів”, - написав Федоров.
Він додав, що в окупаційному “центрі зайнятості” також зазивають містян на контракт за 200 тис. рублів.
Також оголошення з рекламою служби в ворожій армії розміщують на під'їздах та пишуть в соцмережах.
“Але бажаючих стати "двохсотими" за 200 тисяч дуже мало. Тож наступним кроком окупантів стане примусова мобілізація”, - зазначив мер.
Мобілізовані у армію окупанта можуть звернутись у проєкт "Хочу жить". Українські спецслужби допоможуть знайти правильний вихід із ситуації.
Нагадаємо, російські окупанти розмалювали Мелітополь портретами небіжчиків. По місту висять портрети російських царів, “героїв СВО” та російських пропагандистів.