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Поблизу метро “Лівобережна” в Києві до середини листопада обмежать рух транспорту

На перетині просп. Броварського з вул. Шептицького будуть проводити ремонт деформаційних швів шляхопроводу.

Поблизу метро “Лівобережна” в Києві до середини листопада обмежать рух транспорту
Ілюстративне фото

З 5 жовтня в Києві на шляхопроводі біля ст. м. “Лівобережна” обмежать рух транспорту.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Уточнюється, що рух транспорту буде обмежено до 15 листопада.

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Це пов'язано із тим, що на перетині просп. Броварського з вул. Шептицького дорожні робочі будуть проводити ремонт деформаційних швів шляхопроводу.

Фото: Пресслужба КМДА

Столична влада закликала враховувати ці обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, в Києві під час ремонтних робіт обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту.

Реконструкція шляхопроводу розпочалася в червні цього року.  На час ремонту Дегтярівський міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У рамках реконструкції споруду мають повністю замінити.

За фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту в Києві розпочато кримінальне провадження.

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