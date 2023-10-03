Поблизу метро “Лівобережна” в Києві до середини листопада обмежать рух транспорту

На перетині просп. Броварського з вул. Шептицького будуть проводити ремонт деформаційних швів шляхопроводу.

З 5 жовтня в Києві на шляхопроводі біля ст. м. “Лівобережна” обмежать рух транспорту.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Уточнюється, що рух транспорту буде обмежено до 15 листопада.

Це пов'язано із тим, що на перетині просп. Броварського з вул. Шептицького дорожні робочі будуть проводити ремонт деформаційних швів шляхопроводу.

Фото: Пресслужба КМДА

Столична влада закликала враховувати ці обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, в Києві під час ремонтних робіт обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту.

Реконструкція шляхопроводу розпочалася в червні цього року. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У рамках реконструкції споруду мають повністю замінити.

За фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту в Києві розпочато кримінальне провадження.