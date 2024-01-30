Кадрові зміни від Кабміну: у Держпродспоживслужби новий керівник

Також сьогодні уряд зняв з посади заступника міністра молоді та спорту.

Сьогодні, 30 січня, уряд зробив деякі кадрові перестановки. Зокрема, головою Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів призначили Сергія Ткачука, який до цього був першим заступником голови відомства.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Призначено Ткачука Сергія Петровича Головною Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", – повідомив Мельничук.

Крім того, Кабмін звільнив із посади заступника Міністра молоді та спорту України Владислава Яцука.

Хто такий Сергій Ткачук