Кадрові зміни від Кабміну: у Держпродспоживслужби новий керівник

Сьогодні, 30 січня, уряд зробив деякі кадрові перестановки. Зокрема, головою Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів призначили Сергія Ткачука, який до цього був першим заступником голови відомства.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Призначено Ткачука Сергія Петровича Головною Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", – повідомив Мельничук.
Крім того, Кабмін звільнив із посади заступника Міністра молоді та спорту України Владислава Яцука.
Хто такий Сергій Ткачук
- Сергій Ткачук народився 29 листопада 1983 року.
- Отримав диплом за спеціальністью "правознавство" у Хмельницькому університеті управління та права. Також закінчив магістратуру в Національній академії державного управління при президентові України за спеціальністю "державне управління".
- Має ступінь доктора філософії.
- У січні 2019 року став радником тодішнього голови Хмельницької ОВА Вадима Лозового. Потім працював заступником голови Хмельницької ОВА.
- Із жовтня 2023 року виконував обов'язки голови Держспоживслужби.