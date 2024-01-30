Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
Про стратегію. Левам час підніматися
Про стратегію. Левам час підніматися
ГоловнаПолітика

Кадрові зміни від Кабміну: у Держпродспоживслужби новий керівник

Також сьогодні уряд зняв з посади заступника міністра молоді та спорту. 

Кадрові зміни від Кабміну: у Держпродспоживслужби новий керівник
Новопризначений голова Держпродспложивслужби Сергій Ткачук
Фото: Фейсбук Сергія Ткачука

Сьогодні, 30 січня, уряд зробив деякі кадрові перестановки. Зокрема, головою Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів призначили Сергія Ткачука, який до цього був першим заступником голови відомства. 

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Призначено Ткачука Сергія Петровича Головною Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів", – повідомив Мельничук.

Крім того, Кабмін звільнив із посади заступника Міністра молоді та спорту України  Владислава Яцука. 

Хто такий Сергій Ткачук

  • Сергій Ткачук народився 29 листопада 1983 року. 
  • Отримав диплом за спеціальністью "правознавство" у Хмельницькому університеті управління та права. Також закінчив магістратуру в Національній академії державного управління при президентові України за спеціальністю "державне управління". 
  • Має ступінь доктора філософії.
  • У січні 2019 року став радником тодішнього голови Хмельницької ОВА Вадима Лозового. Потім працював заступником голови Хмельницької ОВА. 
  • Із жовтня 2023 року виконував обов'язки голови Держспоживслужби.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies