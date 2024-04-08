Профільний комітет cхвалив нову редакцію законопроєкту про реформу БЕБ

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у новій редакції законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Він зазначив, що нова редакція передбачає:

перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (надання оцінки випуску Комісією завершення першого і третього року на посаді Директора Бюро економічної безпеки України, призначеного в порядку, передбаченому цим Законом);

доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якого не може перевищувати дванадцять місяців з дня на призначення посади Директора Бюро економічної безпеки України в порядку, передбаченому цим Законом;

Директор Бюро економічної безпеки України, призначений у порядку, передбаченому цим Законом, формує нову дисциплінарну комісію.

Також закон передбачає відбір і подання на розгляд прем'єр-міністра України не більше двох кандидатів на посаду директора БЕБ.

За словами заступника комітету Ярослава Железняка, ця редакція законопроєкту не враховує рекомендацій міжнародних партнерів та бізнесу.

Що відомо про законопроект