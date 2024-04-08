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Профільний комітет cхвалив нову редакцію законопроєкту про реформу БЕБ

Зокрема, нова редакція передбачає перші строки для незалежних оцінок ефективності діяльності БЕБ.

Профільний комітет cхвалив нову редакцію законопроєкту про реформу БЕБ
Фото: facebook.com/danil.getmantsev

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у новій редакції законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ). 

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Він зазначив, що нова редакція передбачає:

  • перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (надання оцінки випуску Комісією завершення першого і третього року на посаді Директора Бюро економічної безпеки України, призначеного в порядку, передбаченому цим Законом);
  • доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якого не може перевищувати дванадцять місяців з дня на призначення посади Директора Бюро економічної безпеки України в порядку, передбаченому цим Законом;
  • Директор Бюро економічної безпеки України, призначений у порядку, передбаченому цим Законом, формує нову дисциплінарну комісію.
  • Також закон передбачає відбір і подання на розгляд прем'єр-міністра України не більше двох кандидатів на посаду директора БЕБ.

За словами заступника комітету Ярослава Железняка, ця редакція законопроєкту не враховує рекомендацій міжнародних партнерів та бізнесу.

Що відомо про законопроект

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